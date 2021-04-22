Более 2 тыс. военных примут участие в параде Победы в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Более 2 тыс. военнослужащих и более 50 единиц техники примут участие в параде Победы в Новосибирске 9 Мая. В небе над городом во время демонстрационного полета авиации пролетят самолеты МиГ-8, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов.

"Мы предполагаем, что у нас примут участие 2 112 военнослужащих, армейцев, кадетов, более 50 единиц военной техники. 41-я армия готовит непосредственно парад <...> Что касается демонстрационного полета авиации, то также запланировано шесть воздушных единиц - это два МиГ-8, Ми-2, Ми-24, Ми-31", - сказал Нелюбов. По его словам, на параде будут представлены БТР, реактивная система залпового огня "Град", бронеавтомобили "Тигр", самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", зенитная ракетная система "Триумф" и другая техника.

Как сообщила в пресс-центре вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, в этом году новосибирские власти отказались от приглашения на парад Победы заслуженных жителей региона, религиозных деятелей и дипломатов из-за эпидемических мер. Единственное, от чего власти не могли отказаться - это приглашение ветеранов, для них подготовлено 75 мест на трибунах.

"Мэром и губернатором принято решение о том, что никаких вип-приглашений не будет на парад. Если вы помните раньше, на места вокруг трибуны как раз приглашались заслуженные жители Новосибирской области, почетные жители Новосибирска, представители разных религиозных направлений, дипломаты. Будут представлены только те, кто является участником парада", - сказала она.

По словам Нелюбова, в центре города со стороны улицы Ленина организуют свободный доступ для зрителей. На месте проведения мероприятия будет сделана разметка для соблюдения социальной дистанции, обязателен масочный режим. По словам замгубернатора, все ветераны пройдут вакцинацию от COVID-19 или ПЦР-тест перед началом мероприятия. Сейчас отрабатываются списки, по состоянию на данный момент, в них 66 ветеранов. Списки будут переданы министерству здравоохранения.

Как сообщал ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников, несмотря на относительно спокойную эпидемиологическую ситуацию в регионе, уровень заболеваемости в стране и мире не позволяет идти на риск и организовать традиционные праздничные шествия, поэтому акция "Бессмертный полк" 9 мая в очном формате не состоится. Как сообщалось ранее, организаторов и участников парада Победы в Новосибирске вакцинируют против COVID-19 в первую очередь.