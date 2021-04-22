Приговор бывшим членам омского правительства по делу о здании "Саламандры" оставили в силе

ОМСК, 22 апреля. /ТАСС/. Омский областной суд после повторного рассмотрения утвердил отмененный кассацией обвинительный приговор бывшему заместителю председателя правительства Омской области Станиславу Гребенщикову и экс-министру строительства региона Богдану Масану, а также бывшим замминистра строительства региона Евгению Скрудзину и замдиректора казенного учреждения "Омскоблстройзаказчик" Ольге Хорзовой, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры региона. Они были осуждены за превышение должностных полномочий при реконструкции исторического здания страхового общества "Саламандра", где осенью 2019 года открылся культурный центр "Эрмитаж-Сибирь".

"Омский областной суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда Омска в отношении Станислава Гребенщикова, Богдана Масана, Евгения Скурдзина, Ольги Хорзовой, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сообщила пресс-служба, отметив, что приговор вступил в силу.

В марте 2020 года Центральный районный суд приговорил Гребенщикова к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, Масана - к 2 годам лишения свободы, Скрудзина и Хорзову - к 2 годам и 1,5 года условного заключения соответственно. Суд установил, что в 2015 году осужденные, действуя группой по предварительному сговору, организовали перечисление более 14 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на реконструкцию исторического здания страхового общества "Саламандра". При этом чиновники знали, что эта организация не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед госзаказчиком по ранее выплаченным авансам. Впоследствии подрядчик обанкротился, не вернув полученные средства, что привело к срыву сроков реконструкции. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ.

Летом 2020 года осужденные подали апелляцию, однако Омский областной суд утвердил обвинительный приговор. После этого защита бывших чиновников обратилась в суд кассационной инстанции, который отменил судебный акт и направил дело на новое судебное рассмотрение в Омский областной суд.

Центр "Эрмитаж-Сибирь" разместился в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, под который выделено историческое здание страхового общества "Саламандра" начала XX века. В центре "Эрмитаж-Сибирь" проходят выставки, а также музейных работников Сибири знакомят с уникальными практиками Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.

Соглашение между правительством Омской области и Государственным Эрмитажем о создании в Омске культурно-образовательного центра "Эрмитаж-Сибирь" было заключено 5 декабря 2013 года. Работы по реконструкции здания, которые были необходимы для открытия центра, велись с 2015 года. Их общая стоимость составила почти 272 млн руб., из которых 159,76 млн руб. были выделены из регионального бюджета, 112,21 млн руб. - из федерального. Реконструкция здания была проведена в рамках федеральной программы "Развитие культуры и туризма", открытие центра было приурочено к Форуму межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, который прошел в Омске 6-7 ноября 2019 года.