В Красноярском крае в 12 районах и трех городах ввели особый противопожарный режим

КРАСНОЯРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим ввели в 12 районах и трех городах Красноярского края. Жителям этих муниципалитетов запретят жечь траву и разводить костры, говорится в сообщении правительства региона в пятницу.

"С 23 апреля на территории Балахтинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского, Назаровского, Новоселовского, Ужурского, Шушенского районов, Шарыповского муниципального округа, городах Минусинск, Назарово и Шарыпово будет действовать особый противопожарный режим", - говорится в сообщении

Жителям запрещено разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и проводить любые пожароопасные работы на территориях населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

По данным регионального главка МЧС, только за минувшие сутки в крае зарегистрировано 118 палов травы. Так вечером в четверг произошел пал травы на площади 130 га около деревни Быстрая Минусинского района. Пожар был потушен силами МЧС и волонтеров, распространения огня на деревню удалось избежать.