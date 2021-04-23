Новосибирская область в 2021 году направит на борьбу с онкозаболеваниями 1,3 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где уровень выявляемости онкозаболеваний в период пандемии снизился на 10%, в 2021 году направят на борьбу с раком 1,3 млрд рублей. На эти средства, в том числе в медучреждениях крупных населенных пунктов региона, планируется создание трех центров амбулаторной онкологической помощи, которые позволяют ускорить диагностику рака, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

В Новосибирской области в 2019 году отмечено 474,8 случая заболеваемости на 100 тыс. населения, что выше как общероссийского, так и среднего по Сибирскому федеральному округу. Смертность от рака в регионе стоит на третьем месте после сердечно-сосудистых заболеваний и травматизма, а в 2020 году из-за пандемии выявляемость онкозаболеваний снизилась на 10%.

"Только на реализацию регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в этом году будет направлено более 1 млрд 335 млн рублей. Предусматривается организация трех новых Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Барабинской, Тогучинской и Бердской центральных районных больницах - для них закупят 46 единиц специального оборудования, а также проведут необходимые ремонты помещений", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, основная задача центра онкологической помощи - максимально сократить срок постановки диагноза при подозрении на злокачественное новообразование. Кроме этого, в Новосибирской области запланировано переоснащение трех медицинских организаций, оказывающих помощь больным раком, это новосибирский областной онкодиспансер, городская клиническая больница №1 и детская городская больница скорой медицинской помощи. Для этого в медучреждения приобретут 36 единиц нового медицинского оборудования.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из задач национального проекта "Здравоохранение". Главная цель нацпроекта - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более.