Синоптики не ожидают жаркого лета в Западной Сибири

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Синоптики не прогнозируют жаркой и засушливой погоды летом 2021 года в регионах Западной Сибири, где в прошлом году часть посевов пострадала из-за аномальной жары. Об этом сообщила в пятницу на XXI Зерновом круглом столе начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

"Лето ожидается не жарким, наиболее теплым месяцем будет июнь, а июль, который климатически самый теплый месяц, уже не первый год предполагается в пределах нормы. <…> С учетом анализа климатических изменений этот год будет несколько ниже [показателей 2020 года]. Прогноз на сезон не настраивает на длительные периоды засушливой и жаркой погоды", - сказала она.

По словам Лапчик, в мае температура будет выше нормы на северо-западе Томской области. В районах Новосибирской области - в пределах нормы, по югу Алтая и Кемеровской области температура ожидается ниже нормы на 1 градус. В северной части Новосибирской области ожидается дефицит осадков.

В июне температура выше нормы ожидается в восточной части Новосибирской области, большей части Томской, Кемеровской области и на востоке, северо-востоке Алтая. В западной половине Новосибирской области и большей части Алтая будет не выше средних значений в 17-18 градусов. На большей части территорий количество осадков планируется в пределах нормы. Исключение составляют крайние западные районы Новосибирской области и Алтайского края, где предполагается обильное количество осадков несколько выше нормы.

В августе температура ожидается в пределах нормы, количество осадков в крайних восточных районах Новосибирской, Кемеровской и Томской областях - в пределах нормы. Для Новосибирской области и Алтайского края это наиболее прохладный месяц с большим количеством осадков интенсивности выше среднего. Сентябрь предполагается в пределах климатической нормы, осадки выше нормы вновь фиксируют по западной половине Новосибирской области.

В середине лета в трех регионах Западной Сибири установилась аномальная жара, которая сопровождалась отсутствием осадков. Ущерб от засухи в Омской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае превысил 1 млрд рублей. В Новосибирской области площадь посевов, пострадавших в результате почвенной засухи, оценивается в 730 тыс. га, что составляет около 33% от общего объема засеянных площадей.