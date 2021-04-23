В Омской области зафиксировали рекордное число лесных пожаров и палов травы

ОМСК, 23 апреля. /ТАСС/. МЧС зафиксировало за прошедшие сутки в Омской области рекордное количество - около тысячи случаев - лесных пожаров и палов травы, что в 7-10 раз превышает обычные показатели. Об этом рассказал в пятницу журналистам начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Максим Новиков.

"Если в начале пожароопасного сезона посредством космического мониторинга выявлялось по 100-150 термических точек, то 22 апреля у нас было зафиксировано рекордное количество, практически 1 тыс. термических точек в 25 муниципальных районах Омской области", - сказал Новиков.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС ТАСС уточнили, что это рекордный показатель за последние годы.

Новиков отметил, что в региональном управлении МЧС создан межведомственный оперативный штаб, который в круглосуточном режиме отрабатывает все возгорания. "Основная причина [возгораний] - это неосторожное обращение с огнем при выжиге полей. Огонь переходит в лес, создается непосредственная угроза населенным пунктам. Для борьбы с огнем задействуются все силы и средства", - уточнил начальник отдела.

Первый заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области Ольга Шарапова добавила, что в регионе отмечен значительный рост площади пожаров именно на сельхозугодьях. "На сегодняшний день огнем уже пройдено 250 тыс. га, в прошлом году это было 150 тыс. га. Намного больше полей поджигается и не контролируется, а основная причина лесных пожаров - это переход огня в лесной фонд", - сказала Шарапова. По ее словам, причиной усложнения пожарной ситуации стало установление в регионе сухой и ветреной погоды, которая способствует распространению огня.