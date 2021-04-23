Холдинг "Концерн Титан-2" построит детский реабилитационный центр под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Концерн Титан-2", возводящий объекты атомной энергетики, стал подрядчиком строительства детского реабилитацинного центра для оказания высокотехнологичной помощи в Новосибирской области. Центр стоимостью более 7 млрд рублей будет принимать детей с тяжелыми заболеваниями со всей Сибири, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Стартовала активная разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство крупнейшего инфраструктурного объекта региона - Федерального детского реабилитационного центра, рассчитанного на 300 коек. Подготовку ПСД и строительство современного комплекса медицинской помощи детям с различными заболеваниями по условиям госконтракта будет осуществлять АО "Концерн Титан-2", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр строительства региона Иван Шмидт, Новосибирская область, наряду с Республикой Крым, выбрана местом для строительства уникального реабилитационного центра, в котором будет оказываться высокотехнологичная помощь детям от одного года до 18 лет по разным профилям с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими заболеваниями, заболеваниями органов чувств. Дети будут поправлять здоровье в условиях дневного стационара и круглосуточного пребывания.

Общая площадь центра составит более 60 тыс. кв. м. На данный момент ведутся инженерные изыскания и подготовка ПСД.

Центр будет осуществлять как лечебную деятельность, так и образовательно-методическую. На базе центра планируется создать школу, которая объединит пациентов и их родителей с ассоциациями специалистов и общественными организациями. Кроме того, центр станет клинической базой для образовательных медицинских организаций. Стоимость объекта - более 7 млрд рублей. Финансирование планируется за счет федерального бюджета.

Холдинг "Титан - 2" - российская группа компаний, возводящих объекты атомной энергетики. Организации холдинга выполняют полный цикл работ - от разработки проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию. Холдинг выступает генеральным подрядчиком сооружения новых энергоблоков Ленинградской атомной станции. Организациями холдинга осуществляются все общестроительные, монтажные и электромонтажные работы на стройплощадке. Холдинг является основным подрядчиком на строительстве АЭС "Ханхикиви" в Финляндии и АЭС "Аккую" в Турции.