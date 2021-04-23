Глава Республики Алтай поручил построить аэродромы в отдаленных туристических районах

ТАСС, 23 апреля. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин дал поручение приступить к проектированию двух аэродромов для малой авиации в отдаленных селах Улаган и Артыбаш, пользующихся популярностью среди туристов. Аэродромы планируется строить в рамках индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития региона, сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

"Глава Республики Алтай инициировал проектирование двух посадочных площадок - в селах Улаган и Артыбаш. В целях развития внутрирегиональной авиации проектирование планируется осуществить до 2022 года в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития. Оба района являются значительно отдаленными, развитие малой авиации на их территории крайне важно для местного населения. Кроме того, с появлением таких площадок у туристов появится возможность добираться в отдаленные районы на самолетах малой авиации", - сказал Максимов.

Он отметил, что администрация Улаганского района под взлетную полосу будущего аэродрома уже выделила земельный участок площадью более 16 га, расположенный вдоль дороги из Улагана в Балыктуюль, вблизи райцентра. Будущая посадочная площадка сможет принимать воздушные судна Л-410, Ан-28, Ми-8 с максимальной взлетной массой 13 тонн. В селе Артыбаш готовят техническое задание на проектирование аэродрома.

В настоящее время в регионе работает аэропорт в Горно-Алтайске, а также аэродромы в Кош-Агаче и Усть-Коксе.

Село Артыбаш расположено на берегу северной части Телецкого озера, почти в 160 км от Горно-Алтайска, где расположен аэропорт. Село Улаган еще более удалено от столицы республики - на 410 км.

Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Алтай была утверждена в апреле 2020 года. Регион стал одним из десяти, где отмечены невысокие экономические показатели. До 2023 года из федерального бюджет ежегодно в рамках программы республика будет получат по 3 млрд рублей.