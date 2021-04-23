Росрыболовство зафиксировало увеличение запасов омуля в Байкале

КАЛИНИНГРАД, 23 апреля. /ТАСС/. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) зафиксировало в Байкале увеличение запасов омуля, добыча которого из-за резкого снижения популяции запрещена с 2017 года. Как рассказал в пятницу журналистам заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, агентство планирует рассмотреть через 2-3 года вопрос о возобновлении промышленного лова этого ценного вида рыбы.

"По последним исследованиям мы видим, что пошла тенденция на увеличение запасов [омуля]. Я думаю, что еще 2-3 года - и мы сможем четко сказать, когда мы решим вопрос открытия промышленного лова", - сказал Шестаков после расширенной коллегии Росрыболовства, прошедшей в городе Светлогорске Калининградской области.

Он добавил, что контроль популяции омуля ведется на постоянной основе, так как этот вид рыбы является социально значимым продуктом. "Он важен и для коренных малочисленных народов севера, и для рыбаков-любителей, и для промышленников, - сказал Шестаков. - Если бы мы не ввели запрет, мы бы вообще омуля потеряли".

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны. Весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см.

Минсельхоз РФ с октября 2017 года ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуль коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства.