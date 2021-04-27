Вызванный природными пожарами смог над Новосибирском может развеяться 28 апреля

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Улучшение экологической обстановки в Новосибирске, где уже несколько дней жители жалуются на плохую видимость и запах дыма, ожидается в среду, 28 апреля. Смог связан с большим количеством ландшафтных пожаров, зафиксированных под Новосибирском, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник.

Ранее жители Новосибирска массово жаловались на плохую видимость и запах дыма в центре города. Одновременно с этим горожане отмечают увеличение количества пыли в воздухе. По данным синоптиков, в Новосибирске с 26 апреля действует режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), способствующих накоплению вредных примесей в воздухе. В такие периоды предприятиям рекомендуется сократить объем выбросам в атмосферу.

"Ландшафтные пожары. Пожаров много, за сутки зафиксировано 223, в том числе горение травы и сухой растительности. И их количество увеличивается. Ветер был слабый, поэтому все это летит над городом. Сегодня мы ждем усиления ветра и дожди, уже завтра обстановка улучшится ", - сказала собеседница агентства, добавив, что большая часть возгораний располагается к западу от города, и дым от них относится в сторону Новосибирска.

Вместе с тем, загрязнение воздуха наблюдается и в соседнем Томске. Как сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре, жители города наблюдают пыль в воздухе, которая остается из-за антициклона, буквально, прижимающего воздушные массы к земле. В ближайшее время в Томскую область с юго-запада придет циклон, который принесет осадки и разгонит пыль.