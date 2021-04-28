Расчистка Мангутского канала в Омской области улучшила ситуацию с паводком

ОМСК, 28 апреля. /ТАСС/. Выделение правительством Омской области средств из резервного фонда на расчистку бесхозного Мангутского канала, через который из Тюменской области идут воды и подтапливают западные районы региона, позволило улучшить паводковую ситуацию и избежать в этом году подтопления близлежащих поселений. Об этом рассказал в среду журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

Мангутский канал был создан в 1960-е годы для решения проблемы подтопления западных районов Омской области и Сладковского района Тюменской области. Канал обслуживался Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР, но после упразднения министерства стал бесхозным. Снижение пропускной способности канала стало причиной постепенного подтопления пяти низменных районов на западе региона. Летом 2019 года губернатор Омской области Александр Бурков предложил передать канал в федеральную собственность, решение по этому вопросу еще не принято.

"Мы ежегодно вынуждены объявлять режим ЧС и очищать этот канал. Три года мы активно этим занимаемся, и мы видим результаты сегодня: нет того уровня подтопления в тех населенных пунктах, которые находятся возле Мангутского канала", - сказал Бурков.

В Минприроды Омской области ТАСС уточнили, что за период с 2016 года в Мангутском канале уровень воды снизился приблизительно на 1,5 метра. В весенний период 2021 года подтоплений населенных пунктов из-за этого объекта зафиксировано не было. В 2021 году регион выделил из резервного фонда 4,8 млн рублей на очередные мероприятия по расчистке канала.

Ранее Бурков рассказал, что Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) закажет обследование Мангутского канала, по результатам которого будет решаться вопрос об определении статуса этого объекта. Из-за канала от подтоплений ежегодно страдают 33 поселения, в которых проживают порядка 60 тыс. человек, при этом площадь затопленной территории увеличивается с каждым годом. Одна лишь Омская область не может взять на баланс гидротехническое сооружение, так как оно находится на территории двух субъектов РФ.