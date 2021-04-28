Экотехнопарк "Восток" в Усолье-Сибирском будет перерабатывать ртуть и кислоты

"Никаких радиоактивных, взрывоопасных отходов здесь перерабатываться не будет. Здесь будут две технологические линии: одна часть завода - это физико-химическая переработка кислот, щелочей, а вторая линия - это переработка ртутьсодержащих отходов. Это единственное место в России, где ртутьсодержащие отходы будут перерабатываться, потому что основное место их накопления здесь, на площадке "Усольехимпрома", - сказал Щербаков,комментируя опасения, высказанные местными жителями.

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ /Иркутская область/, 28 апреля. / ТАСС/. Экотехнопарк "Восток", начало строительства которого планируется на январь 2022 года на промплощадке бывшего завода "Усольехимпром", будет состоять из двух линий: по переработке отходов ртути, а также кислот и щелочей. Об этом в среду в ходе общественных слушаний заявил журналистам начальник управления экологического инжиниринга предприятия "Федеральный экологический оператор" (ФЭО, входит в Росатом) Михаил Щербаков.

Переработка ртутных отходов будет проводиться по французской технологии компании Verda, которая не предполагает вредных выбросов и сбросов. "Применяемые технологии используют сочетание температуры и вакуума для безопасного и эффективного извлечения загрязнителей, таких как ртуть, углеводороды и другие. Технология универсальна и позволяет обезвреживать промышленные отходы любой консистенции, такие как щебень, строительный мусор, почва, остатки на свалках, отложения, шламы, осадок на центрифугах, отработанные катализаторы, отработанный активированный уголь, порошок и так далее", - говорится в технической документации проекта.

Как уточнили в ФЭО, сначала на заводе будут переработаны отходы "Усольехимпрома", а затем поступающие из других регионов. В экотехнопарке будет создано более 450 рабочих мест, а с учетом сопутствующих производств на новом предприятии будет занято порядка тысячи человек. Также обсуждается вопрос о восстановлении в городе филиала Иркутского национального исследовательского технического университета, который готовил специалистов для химического производства.

Росатом занимается ликвидацией крупного очага химического загрязнения в Усолье-Сибирском. Он остался после закрытия комбината "Усольехимпром". Предприятие работало с 1936 года, с 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. На промплощадке находится очаг ртутного загрязнения, были накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядохимикатов.

По поручению президента РФ в августе 2020 года на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году.