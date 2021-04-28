В Кузбассе два организатора ячейки "свидетелей Иеговы" получили четыре года колонии

КЕМЕРОВО, 28 апреля. /ТАСС/. Суд в Кузбассе приговорил к четырем годам реального лишения свободы двоих жителей города Березовского, которые организовали в муниципалитете ячейку запрещенной в РФ религиозной организации "свидетелей Иеговы", сообщает в среду пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.

"Двое мужчин организовали деятельность запрещенной судом местной религиозной организации "Свидетели Иеговы "Березовский", осуществляли проповедническую деятельность, в том числе посредством сети "Интернет", собрания лиц из числа последователей упомянутого религиозного учения, устраивали религиозные выступления, а также сборы финансовых средств под видом пожертвований. В ходе проведения религиозных собраний осужденные выполняли роль лидеров", - говорится в сообщении.

Противоправную деятельность осужденных выявили сотрудники УФСБ по Кемеровской области. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ, вину фигуранты дела не признали, со следствием не сотрудничали. По решению суда отбывать наказание они будут в колонии общего режима.