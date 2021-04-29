Стоимость строительства первой очереди метро Красноярска составит 114 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Стоимость строительства первой очереди метрополитена в Красноярске оценивается в 114 млрд рублей, регион рассчитывает на федеральное финансирование. Об этом ТАСС сообщил председатель правительства края Юрий Лапшин.

Ранее губернатор края Александр Усс сообщал ТАСС, что возобновление строительства метро в городе может начаться в конце текущего года.

"114 млрд рублей - первая очередь", - сообщил Лапшин, добавив, что регион рассчитывает на финансирование со стороны федерального центра в "полном объеме".

Первая очередь метро будет состоять из шести станций, всего планируется построить девять станций. Общая эксплуатационная протяженность - 39,7 км, из них 24,5 км - первая очередь.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). В настоящее время проект метрополитена находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.