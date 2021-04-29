Заседание суда по делу мэра Томска отложили на 26 мая из-за новой операции

ТОМСК, 29 апреля. /ТАСС/. Судья перенес заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, из-за неявки градоначальника. Мэр не мог присутствовать на заседании после очередной операции, сообщили журналистам адвокаты Кляйна.

25 февраля Кляйн перенес первую операцию по удалению опухоли почки и надпочечника. Из-за состояния здоровья он не смог принимать участие в судебном заседании в конце марта. Как сообщила ТАСС дочь чиновника Наталья Кляйн, в апреле градоначальнику необходимо было провести еще одну операцию - на щитовидной железе, чтобы не допустить осложнений.

"Отложили по причине состояния здоровья Ивана Григорьевича, ему была проведена операция, сейчас он находится на послеоперационной реабилитации. Ходатайство было подано в связи с состоянием здоровья", - сказала адвокат Марина Вихлянцева.

Как добавили в суде, заседание отложили на 26 мая.

О деле Кляйна

В отношении Кляйна было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года и на следующий день арестован. Кляйн был временно отстранен от должности решением суда 18 ноября. По версии следствия, Кляйн с июня 2016 года по май 2017-го в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.

Кроме того, с января 2015 года по апрель 2016-го Кляйн дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление. Также с октября 2013 по ноябрь 2020 года мэр города, вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией, лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах.