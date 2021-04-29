Три самолета перенаправили в аэропорт Нижневартовска из-за плохой погоды в Норильске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апреля. /ТАСС/. Два самолета авиакомпании "Сибирь" и один авиакомпании "Нордстар", летевшие в Норильск, сели в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за плохой погоды в пункте назначения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"29 апреля в аэропорту Нижневартовска произвели вынужденную посадку воздушные суда авиакомпании "Сибирь", следовавшие по маршруту Новосибирск - Норильск и Москва - Норильск, а также воздушное судно авиакомпании "Нордстар" - по маршруту Красноярск - Норильск в связи неблагоприятными метеоусловиями аэропорта Норильск", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, 236 пассажиров задержанных к вылету рейсов размещены в гостинице. "Указанные рейсы готовятся к вылету 30 апреля 2021 при улучшении погодных условий в аэропорту назначения", - добавили в пресс-службе.