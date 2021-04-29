В Иркутской области выявили хищение 80 млн рублей из бюджета при получении субсидии ЖКХ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили хищение более 80 млн рублей из бюджета Иркутской области при оформлении субсидии в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По предварительным данным, в период с сентября 2016 по декабрь 2018 года с целью получения субсидии на возмещение недополученных доходов руководитель одного из предприятий коммунального комплекса предоставил в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области заведомо ложные сведения о расходах организации на приобретение угля и объемах оказанных услуг по теплоснабжению. Это позволило ему незаконно получить субсидию в сумме свыше 80 млн рублей", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Злоумышленник установлен, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "По месту жительства и работы фигуранта, а также иных лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности, проведено 13 обысков. Обнаружены документы, печати, компьютерная техника, средства мобильной связи, черновые записи, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель МВД.