Полиция провела оперативные мероприятия в научном центре СО РАН в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Прошли оперативно-разыскные мероприятия в Красноярском научном центре", - сообщил собеседник агентства, добавив, что мероприятия проводились сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Источник добавил, что пока уголовного дело не возбуждалось.

Региональный главк МВД официально не комментирует информацию о проводимых мероприятиях. Источник в Сибирском отделении РАН сообщил ТАСС, что оперативные мероприятия были связаны приобретением сельскохозяйственной техники научным центром.

Красноярский научный центр организован в 1978 году как филиал Сибирского отделения академии наук СССР. В 1988 году преобразован в научный центр Сибирского отделения академии наук. В настоящий момент в центр входят 10 научных институтов, специальное конструкторско-технологическое бюро "Наука", дом ученых.