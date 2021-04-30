Областной суд выпустил экс-прокурора Новосибирска из СИЗО под домашний арест

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Новосибирский областной суд изменил меру пресечения для экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца по делу о превышении полномочий с заключения под стражу на домашний арест, сообщили ТАСС в суде.

25 ноября прошлого года суд арестовал бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александру Аверину и экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца по подозрению в превышении полномочий. 1 февраля 2021 года Новосибирский областной суд изменил Авериной меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

"Заключение под стражу изменено на домашний арест", - сказала собеседница агентства. Решение было принято на судебном заседании в пятницу.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, уголовное дело связано с делом в отношении предпринимателя, экс-председателя совета директоров компании по производству вино-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков "Винап" Олега Ярового, который был арестован летом. В отношении него возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным источника, Яровой много лет имел коррупционные контакты с руководителями региональной прокуратуры. Он руководил ООО "Канон", с помощью которого осуществлялась легализация взяток должностным лицам в интересах бизнес-структур. В октябре 2018 года по данным фактам была проведена комплексная проверка прокуратуры региона, по результатам которой был уволен заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин, руководитель прокуратуры региона Владимир Фалилеев, его заместители, прокурор Новосибирска Денис Ференец, 40 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности. Яровой был привлечен к уголовной ответственности по факту получения денег от бывшего гендиректора "Винапа" Юрия Верясова за прекращение уголовного преследования в отношении последнего.