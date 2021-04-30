Депутата горсовета Новосибирска оштрафовали за проведение пикета против застройки сквера

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска признал депутата горсовета Новосибирска Наталью Пинус виновной в нарушении порядка проведения пикета (ч. 5, ст. 20.2 КоАП РФ), который прошел в марте против застройки территории сквера на улице Демакова в Академгородке. Информация опубликована в пятницу на сайте суда.

В феврале мэр Новосибирска сообщил журналистам о продаже территории под сквер на улице Демакова в Академгородке за 150 млн рублей без торгов конкретному покупателю. Сделка вызвала возмущение депутатов горсовета Новосибирска и местных жителей, высказавших предположение, что участок был продан незаконно и по заниженной цене. Депутаты регионального Заксобрания обратились в прокуратуру для проверки факта продажи. В марте прошла серия одиночных пикетов.

"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится в карточке дела об административном правонарушении.

Как сообщила Наталья Пинус на своей странице в социальной сети, ей назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. Она уточнила, что не согласна с решением о своей виновности, так как участвовала в одиночном, а не массовом пикете, поэтому закон нарушен не был.

Участок на улице Демакова в новосибирском Академгородке местные жители долгое время просят отвести под сквер. В 2018 году площадка вошла в число территорий, выбранных для благоустройства по программе "Комфортная городская среда". Однако позднее земельный участок был внесен мэрией в "Прогнозный план приватизации". На участке уже есть небольшая зеленая зона - около 2,5 га, горожане при поддержке депутатов и общественников выходили на митинги с требованием расширения зеленой зоны путем присоединения к ней соседствующих асфальтированных площадок, на которых раньше был рынок.