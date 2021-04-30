Пожар на мебельной фабрике в Иркутской области локализовали на площади 5,5 тыс. кв. м

ИРКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Пожар на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском Иркутской области локализован на площади 5,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 15:25 (10:25 мск) пожар локализован на площади 5 500 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.

Пожар на мебельной фабрике, расположенной в Усолье-Сибирском на улице Молотовая, начался в 12:52 по местному времени (07:52 мск) в пятницу. Загорелась кровля четырехэтажного кирпичного здания и склад. В ходе пожара никто не пострадал, эвакуированы 77 человек.