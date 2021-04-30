Гидрологи прогнозируют повышение максимального уровня весеннего половодья в Приангарье

ИРКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Специалисты гидрометцентра Иркутской области прогнозируют максимальный уровень весеннего половодья на реках Бирюса и Уда на 20 см выше средних многолетних значений, а также риски затопления прибрежных территорий при вскрытии рек Лена, Киренга и Нижняя Тунгуска. Об этом в пятницу сообщила журналистам ведущий гидролог отдела гидрологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Наталья Котова.

"Максимальный уровень весеннего половодья на реках Бирюса и Уда ожидается на 20 см выше средних многолетних значений. На реках Иркут, Китой, Белая, Ока - ниже и около средних многолетних значений. На реках Лена, Киренга и Нижняя Тунгуска при вскрытии сохраняется угроза образования заторов льда, резкого повышения уровня воды и затопления прибрежных территорий", - сказала она.

По словам Котовой, несмотря на вскрытие прибрежных притоков, волна половодья только формируется, так как не началось таяние снега на основных "стокоформирующих зонах". Половодье пройдет в мае, первой половине июня и будет зависеть от температуры воздуха, осадков в предгорных и горных районах водосборных бассейнов рек. В настоящее время в регионе отмечаются повышения уровня воды в пределах 10-40 см.

Также гидролог отметила, что максимальный уровень весеннего половодья на реке Лене на участке Усть-Кут - Киренск ожидается выше средних многолетних значений на 30-40 см, на Лене выше по течению и на реке Витим - ниже на 10-40 см, на Нижней Тунгуске - на 60-140 см ниже средних многолетних значений.

Финансирование противопаводковых мероприятий в Иркутской области, где 18,5 тыс. человек в текущем году попадают в зону повышенного риска весенних паводков, в 2021 году увеличат более чем на 10% - до 10 млн рублей.