СК возбудил уголовное дело по факту нападения неизвестного на школьницу

КРАСНОЯРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения неизвестного мужчины на школьницу в Красноярске. Мужчина пытался насильно увести девочку в гаражный массив, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии в пятницу, ранее ведомство проводило проверку по данной информации.

"Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение малолетней")", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, неизвестный мужчина утром 19 апреля схватил 10-летнего ребенка возле жилого дома и пытался силой отвезти в сторону гаражного массива. Но девочка смогла ударить злоумышленника в глаз, вырваться и убежать.