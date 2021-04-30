В Иркутской области ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском Иркутской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого горения. Площадь 5 500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к работам привлечены 117 человек, задействована 41 единица техники.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, время ликвидации открытого горения - 12:38 мск. В настоящее время на месте ЧП работают пожарные и сотрудники Роспотребнадзора, были взяты пробы воздуха. "Какой-то утечки, загрязнений не зафиксировано", - сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону.

Пожар на мебельной фабрике, расположенной в Усолье-Сибирском на улице Молотовой, начался в 12:52 по местному времени (07:52 мск) в пятницу. Загорелась кровля четырехэтажного кирпичного здания и склад. В ходе пожара никто не пострадал, эвакуированы 77 человек. Пожар был локализован на площади 5,5 тыс. кв. метров.

Прокуратура Усолья-Сибирского по факту пожара начала проверку.