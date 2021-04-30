На Алтае из-за подтоплений перекрыли Чуйский тракт по направлению к Телецкому озеру

ТАСС, 30 апреля. Уровни воды в реках Республики Алтай начали резко расти. Из-за подтоплений в регионе перекрыли участок Чуйского тракта по направлению на Телецкое озеро, а также ряд автодорог в двух районах региона, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону в пятницу.

"30 апреля в Чойском и Турочакском районах наблюдается повышение уровня воды в реках до дорожного полотна, местами дороги местного значения подтоплены. Перекрыто движение по дорогам местного значения, перекрыт участок федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" по направлению к озеру Телецкое в районе населенного пункта Советское. Транспортное сообщение осуществляется через Алтайский край", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Турочакский, Чойский и Майминский районы направлены оперативные группы, которые осуществляют мониторинг уровня воды в реках.

Воздух в Горно-Алтайске в пятницу прогрелся до плюс 10 градусов.

В Республике Алтай почти 40 населенных пунктов, где проживают более 14,5 тыс. человек, могут попасть в зону затопления во время паводка в 2021 году. В прошлом году весеннее половодье прошло в регионе спокойно. Однако Алтай серьезно пострадал от дождевого паводка в июле. Сильные дожди в отдаленном приграничном Кош-Агачском районе нанесли ущерб дорожной инфраструктуре и сельхозугодьям: пострадали 15 мостов, пять участков дамбы.