Власти Омской области намерены в пять раз увеличить темпы замены тепло- и водопроводов

ОМСК, 30 апреля. /ТАСС/. Ресурсоснабжающие организации Омской области должны ежегодно обновлять около 5-10% теплотрасс и водопроводов, сообщил в пятницу ТАСС министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Антон Гаак. В настоящий момент этот показатель составляет около 1-2%.

В прошедший зимний период в Омске произошли многочисленные аварии на теплосетях. Проведенная прокуратурой проверка показала, что повреждения трубопроводов были вызваны их износом, а теплоснабжающие организации не обеспечили в должной мере контроль за состоянием сетей и проведение профилактических мероприятий. По данному факту мэрии Омска, руководителям теплоснабжающих компаний было внесено представление.

"Исходя из срока службы и накопленного износа [сетей] мы говорим о том, что того объема замены, который есть сейчас - 1-2% в год - недостаточно. Мы считаем, что в рамках своей деятельности каждая ресурсоснабжающая организации должна менять не менее 5-10% труб", - сказал Гаак.

По его словам, власти региона работают над тем, чтобы повысить этот показатель. "К сожалению, пока мы приблизиться к этой цифре не можем, этот процесс достаточно инерционный, одномоментно это выполнить не удастся", - отметил министр. В ряде случаев ресурсоснабжающим организациям оказывается дополнительная поддержка из бюджета Омской области для увеличения объемов работ.

Он добавил, что компании должны использовать при ремонте современные высококачественные трубы. "Разные технологии подразумевают разные срок службы сетей. Когда кладут магистральные водопроводы из полипластика с толщиной стен 4-5 см и дают гарантию на нее 40-50 лет, то мы понимаем, что она прослужит лет сто. Тогда 1% замены в год будет хватать", - рассказал Гаак. Сейчас же большинство сетей из металла, который достаточно быстро ржавеет.