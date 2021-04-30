СК в Приангарье возбудил дела по факту размещения фото нацистов в "Бессмертном полку"

ИРКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Следственные органы в Иркутской области возбудили уголовные дела в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в размещении фото нацистских преступников на сайтах акции "Бессмертный полк - онлайн", говорится в сообщении управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Иркутской области в отношении жителей Иркутской области 17 и 32 лет возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), по фактам размещения на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн" фотографий нацистских преступников во время проведения виртуальной акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках", - говорится в сообщении.

В мае 2020 года фигуранты разместили на сайте "Банк памяти" фотографии нацистских преступников для их трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн". Уголовные дела были возбуждены по материалам, представленным УФСБ России по Иркутской области. По местам жительства фигурантов проведены обыски сотрудниками УФСБ России по Иркутской области, сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области при участии сотрудников ОМОН Росгвардии.