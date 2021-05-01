Более 70 жилых домов подтопило в Республике Алтай

ТАСС, 1 мая. Больше 70 домов подтоплено в результате повышения уровня малых рек в горном Алтае, эвакуированы 49 человек, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Накануне произошел резкий подъем уровня воды в реках Республики Алтай из-за обильных дождей. Три села, в которых проживают более 800 человек, оказались отрезанными от транспортного сообщения в Турочакском районе. На 1 мая синоптики прогнозировали прекращение осадков и улучшение паводковой обстановки.

"В двух муниципальных образованиях Республики Алтай (город Горно-Алтайск и Чойский район) в четырех населенных пунктах подтоплено 108 приусадебных участков, в том числе 75 домов, в которых проживает 277 человек, в том числе 26 детей. Из подтопленных домов эвакуировано 49 человек, в том числе 5 детей", - говорится в сообщении.

Развернуто два пункта временного размещения на 550 человек, организована работа семи спасательных групп. На 1 мая ожидаются незначительные осадки по южным районам, прогнозируется стабилизация паводковой обстановки. "В Горно-Алтайске на реке Улалушка зарегистрировано падение уровня воды на 1,2 метра, в реке Майма падение на 10 см, дома и приусадебные участки освобождены от воды", - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС.

По словам пресс-секретаря правительства Республики Алтай Михаила Максимова, обострившаяся паводковая ситуация не позволила обновить доску почета. "Традиционно 1 мая мы обновляем Доску почета Республики Алтай... Мы обязательно откроем Доску почета позже, а сегодня сконцентрируемся на первоочередных задачах по обеспечению безопасности", - процитировал Максимов ТАСС слова главы региона.

В Республике Алтай почти 40 населенных пунктов, где проживают более 14,5 тыс. человек, могут попасть в зону затопления во время паводка в 2021 году. В прошлом году весеннее половодье прошло в регионе спокойно. Однако Алтай серьезно пострадал от дождевого паводка в июле. Сильные дожди в отдаленном приграничном Кош-Агачском районе нанесли ущерб дорожной инфраструктуре и сельхозугодьям: пострадали 15 мостов, пять участков дамбы.