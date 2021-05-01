В Иркутске планируют построить межвузовский кампус на 10,5 тыс. человек

ТАСС. 1 мая. Межвузовский кампус для размещения 10,5 тыс. студентов планируют построить в Иркутске по федеральному концессионному соглашению. Об этом сообщил в субботу своем аккаунте в Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогам встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

"В Иркутске хотим создать кампус на 10,5 тыс. человек. Первая очередь строительства будет рассчитана на 4,5 тыс. Вторая - на 6 тыс. Рассчитываем, что возвести кампус получится в рамках федерального концессионного соглашения", - написал глава региона, не уточнив сроков строительства.

Кобзев отметил, что строительство кампуса планируется в соответствии с поручением президента по созданию до 2030 года сети современных вузовских кампусов. По словам губернатора, для детального обсуждения проекта в Иркутск в июле приедет глава Минобрнауки Валерий Фальков. "Также проговорим дальнейшие действия по созданию мирового научного центра "Байкал", - добавил Кобзев.

До 2030 года в России будет создана сеть университетских кампусов. Как сообщали ранее в Минобрнауки РФ, строительство современных студенческих городков не только даст новые возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования, но также поспособствует развитию прилегающих к кампусу территорий, обеспечит культурное взаимопроникновения городской и университетской сред.