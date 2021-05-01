Чуйский тракт на Алтае, подтопленный паводком, открыли для движения

ТАСС, 1 мая. Движение по Чуйскому тракту до Телецкого озера, нарушенное накануне из-за подтопления водами реки Иша в Республике Алтай, возобновили, сообщает в субботу пресс-служба управления федеральных дорог "Алтай".

"Дорожники обеспечили проезд по участку трассы Горно-Алтайск - озеро Телецкое. С 14:00 (10:00 мск) 1 мая движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в восстановлении движения было задействовано 16 единиц техники. Безопасность на участке обеспечивали полицейские.

30 апреля в Чойском и Турочакском районах, Горно-Алтайске произошло резкое повышение уровня воды в реках до дорожного полотна, дороги местного значения оказались подтоплены. С 17:00 (13:00 мск) 30 апреля закрыли участок Чуйского тракта по направлению к озеру Телецкое из-за подтопления проезжей водами реки Иша.

По последним данным, на Алтае подтоплены 75 жилых домов, 108 приусадебных участков. Из подтопленных домов эвакуировано 49 человек. Причиной осложнения паводковой ситуации стало активное снеготаяние и прошедшие накануне дожди.

В Республике Алтай почти 40 населенных пунктов, где проживают более 14,5 тыс. человек, могут попасть в зону затопления во время паводка в 2021 году. В прошлом году весеннее половодье прошло в регионе спокойно. Однако Алтай серьезно пострадал от дождевого паводка в июле. Сильные дожди в отдаленном приграничном Кош-Агачском районе нанесли ущерб дорожной инфраструктуре и сельхозугодьям: пострадали 15 мостов, пять участков дамбы.