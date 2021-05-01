Дожди, осложнившие паводковую ситуацию на Алтае, прекратятся 2 мая

ТАСС, 1 мая. Дождливая погода, из-за которой произошел подъем рек в Республике Алтай, ставший причиной подтопления 75 жилых домов и эвакуации жителей, прекратится в воскресенье, 2 мая. Это связано с ростом атмосферного давления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Начальник Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентин Декенов рассказал, что в регионе активно таял снег из-за повышения среднесуточных температур воздуха. При этом в зимний период по северу региона объем выпавшего снега практически в два раза превысил норму, особенно многоснежным был февраль. А 30 апреля на этих же территориях прошли обильные дожди - около 160% нормы. Он добавил, что, по прогнозу, 1 мая еще пройдут небольшие осадки, а со 2 мая в связи с ростом атмосферного давления осадки прекратятся, с 3 по 7 мая прогнозируется сухая, теплая погода", - говорится в сообщении.

Накануне произошел резкий подъем уровня воды в реках Республики Алтай из-за обильных дождей, чего подтопленными оказались 108 приусадебных участков, в том числе 75 домов, в которых проживает 277 человек. Из подтопленных домов эвакуировано 49 человек, в том числе пять детей.

Как сообщалось ранее, в регионе развернуто два пункта временного размещения на 550 человек. В Горно-Алтайске введен режим ЧС. На 1 мая в городе подтоплены 37 приусадебных участка и ряд домовладений, в которых проживает около 100 человек. Сейчас уровень воды в реках вблизи города существенно снизился.

В Республике Алтай почти 40 населенных пунктов, где проживают более 14,5 тыс. человек, могут попасть в зону затопления во время паводка в 2021 году. В прошлом году весеннее половодье прошло в регионе спокойно, но Алтай серьезно пострадал от дождевого паводка в июле, в отдаленном приграничном Кош-Агачском районе пострадали 15 мостов, пять участков дамбы.