На Байкальском ЦБК предстоит утилизировать 150 тыс. куб. м надшламовых вод

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Общий объем надшламовых вод в специальных картах-накопителях отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), которые подлежат утилизации, в настоящее время оценивается в 150 тыс. куб. м. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" в субботу сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Поэтому и введены режимы ЧС. Мы сегодня решаем первоочередную задачу понижения надшламовых вод - более 150 тыс. куб. метров мы должны снизить для того, чтобы природа не наказала нас за, наверное, разгильдяйство", - сказал он.

По словам губернатора, полная ликвидация отходов на территории БЦБК будет осуществлена до 2024 года при участии Росатома, который имеет разрешение на проведение специальных работ.

В Иркутской области из-за таяния снега возникла угроза переполнения шламонакопителей БЦБК и утечки отходов бывшего комбината в озеро Байкал. В городе Байкальске в связи с этим с 13 апреля введен режим ЧС. Сообщалось, что правительство РФ выделит Иркутской области из резервного фонда 363 млн рублей на покупку оборудования, с помощью которого будут понижать уровень надшламовых вод в картах-накопителях отходов БЦБК.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Он был градообразующим предприятием Байкальска, моногорода на берегу озера на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.