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Один человек погиб в ДТП с большегрузом в Иркутской области

Еще трое пострадали

ТАСС, 2 мая. Один человек погиб и трое пострадали при столкновении большегруза и легкового автомобиля в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

"На 15 км автодороги "Подход к Иркутску" столкнулись большегруз и Nissan Qashqai, в результате чего произошло возгорание кроссовера. Погиб 37-летний водитель Nissan, медицинская помощь потребовалась 54-летнему водителю грузовика и двум его пассажирам возрастом 36 и 20 лет", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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РоссияИркутская область
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