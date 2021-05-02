Бывший военный аэродром под Новосибирском реконструируют для экспериментальной авиации

НОВОСИБИРСК, 2 мая . /ТАСС/. Бывший военный аэродром в Бердске под Новосибирском, где с 2009 года перестали базироваться военные части, реконструируют для использования под гражданскую и экспериментальную авиацию. Провести реконструкцию планируется после передачи объекта, которая ожидается в текущем году, сообщил ТАСС директор Сибирского научно исследовательского института авиации (СибНИА) Владимир Барсук.

"Сейчас идет процесс передачи аэродрома от Минобороны в Минпромторг. Надеемся в этом году его закончить <…> После принятия планируется реконструкция для использования под гражданскую и экспериментальную авиацию", - сказал Барсук.

Новые площади, по его словам, помогут институту в ведении научной и испытательной деятельности, проводящейся на существующем аэродроме СибНИА. Это связано с тем, что бердский аэродром способен принимать воздушные суда разного размера и разного назначения.

Процесс передачи земли от Минобороны был инициирован еще в 2019 году. Территорию в 440 га, бердские власти, по данным местных СМИ, планировали использовать под жилищное строительство. Документы о передачи земли СибНИА были подписаны еще в 2018 году, однако, из-за технических вопросов, он до сих пор не передан научной организации.