Замначальника УСБ ГУФСИН в Иркутске арестовали за взятку в 60 млн рублей

ТАСС, 2 мая. Заместитель начальника Управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области арестован за получение взятки в 60 млн рублей. Посредник в передаче денег, 43-летний мужчина, отправлен под домашний арест, сообщает в воскресенье Следственное управление СК по региону.

"В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Сотруднику ГУФСИН избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 43-летнему мужчине, выступившему в роли посредника - домашний арест", - говорится в сообщении.

Ранее следователями по материалам УФСБ по Иркутской области было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в апреле 2021 года заместитель начальника Управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области получил через посредника часть взятки в виде денег в сумме 10 миллионов рублей. Взамен сотрудник ведомства обещал прекратить проведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении ряда руководителей коммерческих организаций и не представлять в органы следствия результаты оперативно-разыскной деятельности. Общая сумма оговоренной взятки составляла 60 млн рублей.