На Алтае открылась первая в России подводная туристическая экотропа

ТАСС, 2 мая. Первая в России подводная туристическая экологическая тропа открылась в Алтайском государственном природном биосферном заповеднике. Тропа начинается на дайв-станции, расположенной на Телецком озере, сообщил ТАСС директор заповедника Игорь Калмыков.

"Она первая в России. Сначала у нас появилась дайв-станция и профессиональные дайверы, которые работают в Алтайском заповеднике. И при создании подводной экотропы мы попытались совместить дайв-сайты (места для погружения с аквалангом) с тем, что сейчас развивается в особо охраняемых природных территориях - это экологический туризм", - сказал Калмыков.

Он сообщил, что продолжительность погружения и прогулки по экотропе для неподготовленного туриста займет около получаса. Тропа находится на территории Алтайского заповедника и берет свое начало недалеко от устья реки Чеченек, впадающей в Телецкое озеро. Она включает в себя пирс заброшенной плавучей метеостанции "Башня", площадку для тренировок, мелководную часть и затопленный на уровне 42 м метеобуй.

"Эту тропу может пройти как дайвер нулевой подготовки, так и опытный в зависимости от того, какую часть тропы он выберет. Здесь можно делать фотографии подводного мира, а также можно заняться макросъемкой, поскольку под водой есть очень интересные объекты", - пояснил директор заповедника.

Алтайский государственный природный биосферный заповедник - уникальнейшая особо охраняемая природная территория России, объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО, включает часть акватории Телецкого озера - жемчужины Горного Алтая, "маленького Байкала" Западной Сибири. Занимает одно из первых мест среди российских заповедников по биологическому разнообразию.