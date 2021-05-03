Трассу между Алтаем и Кузбассом открыли для движения транспорта после паводка

КЕМЕРОВО, 3 мая. /ТАСС/. Движение транспорта по трассе Турочак - Таштагол, соединяющей Республику Алтай с Кемеровской областью, вновь открыто после перелива дорог на юге Кузбасса. Открыть движение стало возможным после снижения уровня воды в реках, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

1 мая движение по трассе Турочак - граница Кемеровской области (Таштагол), соединяющей Республику Горный Алтай с Кузбассом, ограничили для всех видов транспорта в связи с осложнением паводковой ситуации. В Таштагольском районе на юге Кузбасса, где проходит трасса, в результате подъема талых вод были зафиксированы переливы дорог местного значения, также наблюдается незначительное подтопление дворовой территории. Кроме того, на юге вышедшая из берегов река Томь подтопила два микрорайона второго крупнейшего города в регионе - Новокузнецка.

"Уровни воды в реках Кузбасса упали за сутки и не превышают 3 мая максимальные отметки. Отступившая вода позволила возобновить движение на участках дорог, где ранее были зафиксированы переливы: это участки дорог из Таштагола на поселок Килинск, поселок Усть-Кабырза и поселок Алтамаш, а также участок дороги поселок Ключевой - поселок Чулеш. Также вновь открыта дорога Турочак - Таштагол", - говорится в сообщении.

В связи с нормализацией уровня воды в Новокузнецке заканчивают работу спасательный пост и круглосуточный оперативный штаб. При этом ответственные дежурные по районам, в которых наблюдались подтопления, продолжают мониторинг территорий до окончательного ухода воды.