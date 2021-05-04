Красноярский край увеличил на 25% объем бюджетных инвестиций в туристскую инфраструктуру

КРАСНОЯРСК, 4 мая. /ТАСС/. Власти Красноярского края в 2021 году вложат 75 млн рублей в развитие туристской инфраструктуры в регионе. Об этом ТАСС сообщила во вторник руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина.

В 2020 году объем вложений из бюджета края на эти цели составил 60 млн рублей. Таким образом, в 2021 году они увеличатся на 25%.

"Это субсидия муниципальным образованиям на реализацию проектов туристско-рекреационных зон. В этом году она составит 75 млн рублей", - сказала Верхушина.

По ее словам, средства получит Новоселовский район на реализацию проекта паромной переправы, Казачинский район - на развитие инфраструктуры, связанной с теплоходными круизами по Енисею. "Получил поддержку Балахтинский район, находящийся на берегах Красноярского моря [водохранилище Красноярской ГЭС, место отдыха жителей края], город Минусинск и ряд муниципальных образований. Я больше всего ожидаю от проекта развития Кутурчинского Белогорья [горный хребет протяженностью 80 км] в Партизанском районе, это такой государственно-частный проект для активных туристов", - отметила руководитель агентства, добавив, что там необходимо создать подъездные пути, парковки и визит-центр.

По официальным данным, в 2019 году Красноярский край посетили 861 тыс. туристов. Официальных статистических данных по итогам 2020 года пока нет, но, по предварительным оценкам, турпоток в регион снизился на 20%. Власти региона рассчитывают, что турпоток в этом году вернется на уровень 2019 года.