В Томской области впервые с начала ХХ века заметили краснокнижных белоглазых нырков

ТОМСК, 4 мая. /ТАСС/. Экологи в Томской области впервые с начала ХХ века заметили включенных в Красную книгу России уток - белоглазых нырков, которые почти полностью исчезли из Сибири из-за массовой охоты, сообщается на официальной странице " ВКонтакте " экологического центра "Стриж".

"В Томской области впервые более чем за 100 лет появился белоглазый нырок (Aythya nyroca) - глобально редкий вид уток, включенный в Красную книгу России. Заместителю директора ЭЦ "Стриж" Андрею Баздыреву удалось сфотографировать двух самцов 27 апреля на памятнике природы "Коларовские водно-болотные угодья имени С. С. Москвитина" вблизи Томска. До этого залетных нырков встречали в границах региона только в самом начале XX в. под Томском и в низовьях Кети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной появления птиц в Томской области может быть начало роста численности вида. Не исключено также, что ухудшились условия обитания в пределах основного ареала. Экологи отмечают, что хотя птицы были замечены на закрытой от охоты территории, у них велик шанс стать жертвами охотников из-за схожести в полете с хохлатой чернетью (обычный охотничий вид). В связи с этим экологи считают важным изменить правила параметров охоты в Томской области. Для этого они создали соответствующую петицию на платформе change.org.

Белоглазый нырок гнездится в центральной Европе, а также в степной, полупустынной и пустынной зонах от Средиземноморья до Китая. В Западной Сибири птица обитала в первой половине ХХ века. Однако массовая охота и выжигание тростниковых зарослей на водоемах привели к тому, что к концу ХХ века этот вид практически исчез из Сибири.