В Алтайском крае во время сплава погибла женщина

БАРНАУЛ, 4 мая. /ТАСС/. Туристка погибла при опрокидывании катамарана и рафта во время сплава на реке Песчаная в Алтайском крае. Женщина плыла в составе незарегистрированной группы туристов из 15 человек, которые приехали из Новосибирской области, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы Смоленского района поступила информация о том, что при сплаве незарегистрированной группы туристов из Новосибирской области по реке Песчаная на одном из порогов произошло опрокидывание катамарана и рафта. Добраться до берега удалось 14 туристам из 15", - говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, потерпевших крушение доставили в село Солоновка. Была организована поисковая операция, в которой приняли участие 35 человек, было задействовано 13 единиц техники. В ходе поисков была обнаружена погибшая женщина.

В пресс-службе отметили, что многие маршруты требуют особой подготовки, опыта, высокой квалификации туриста, а также обязательной регистрации в подразделениях МЧС России.