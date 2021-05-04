Муниципалитеты Красноярского края получат более 100 млн рублей господдержки

КРАСНОЯРСК, 4 мая. /ТАСС/. Муниципалитеты Красноярского края получат дополнительно более 100 млн рублей господдержки за содействие в развитии налогового потенциала. Поддержку местным бюджетам предоставят в размере прироста поступлений отдельных налогов, например, налога на имущество физических лиц, земельного налога, сообщили во вторник в пресс-службе краевого правительства.

"Между победителями отбора распределено 106 млн рублей. Финансовая поддержка местным бюджетам предоставляется в размере прироста поступлений отдельных налоговых доходов: единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, налога на имущество физических лиц, земельного налога", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дополнительную поддержку получат 55 муниципальных образований. Средства возможно направить на развитие или ремонт учреждений, строительство объектов жизнеобеспечения, покупку техники. Механизм финансового поощрения действует по госпрограмме "Содействие развитию местного самоуправления".

По словам министра финансов края Владимира Бахаря, механизм финансового поощрения за содействие развитию налогового потенциала стимулирует муниципальные образования к дальнейшему росту налоговых поступлений. "В то же время помощь из краевого бюджета позволяет поддержать реализацию конкретных направлений и решить насущные проблемы", - добавил вице-премьер.