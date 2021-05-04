На заводе станков в Новосибирске планируют сохранить 90 рабочих мест

НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Рабочие места сохранятся за 90 работниками новосибирского завода тяжелого машиностроения ПАО "Тяжстанкогидропресс" при штатной численности 225 человек, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"На сегодняшний день есть понимание по поводу сохранения рабочих мест за 90 работниками завода - прежде всего речь идет о специалистах высокой квалификации и о тех, кто обеспечивает текущее обслуживание предприятия. Штатная численность всего предприятия на данный момент составляет 225 человек", - говорится в сообщении.

На заводе тяжелая ситуация: в марте в связи с долгами он был на месяц отключен от электроснабжения, с ноября 2020 по апрель 2021 года не выплачивались зарплаты. Как отмечается в сообщении пресс-службы региона, задолженность по заработной плате за март планируется полностью погасить до 20 мая, а выплаты зарплатных долгов за апрель "прорабатываются".

До 25 мая сотрудники находятся в производственном простое. Работа одного из цехов приостановлена Ростехнадзором, счета в двух банках арестовала УФНС. СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам - общая задолженность перед 307 сотрудниками превышает 17 млн рублей. В настоящее время погашен долг на 11,2 млн рублей. Ранее сообщалось о намерении руководства завода уволить к июлю до 80% штата.

Предприятие основано в 1939 году. Завод был одним из крупнейших производителей металлообрабатывающих станков в России.