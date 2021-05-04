Денисова пещера на Алтае стала особо ценным объектом культурного наследия народов России

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Денисову пещеру в Алтайском крае, в которой были найдены останки "денисовского человека" - особой ветви эволюции, включили в список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина размещено на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 24 федерального закона "Об объектах культурного наследия (Памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" признать объект культурного наследия федерального наследия "Денисова пещера", эпохи палеолита особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Власти региона работали над включением объекта в перечень с 2017 года. Это позволит позволит усилить интерес туристов к региону и его узнаваемость. Денисова пещера стала первым исключительно археологическим объектом в данном списке.

Денисова пещера в Алтайских горах стала широко известна в 2010 году, когда известный палеогенетик Сванте Паабо идентифицировал найденный новый подвид людей по остатку фаланги детского пальца, найденного в пещере в 2008 году. Этот подвид получил название денисовского человека. С тех пор раскопки в пещере не прекращаются. За прошедшие годы археологам удалось найти в пещере останки четырех денисовцев, двух неандертальцев и Дэнни - девочку-метиса двух подвидов людей.