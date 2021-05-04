Значение максимального безопасного уровня воды в Байкале повысили на 85 см в 2021 году

ИРКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Значение максимального уровня воды в озере Байкал в многоводный период в 2021 году установили на отметке 457,85 м - это на 85 см больше по сравнению с прошлым годом. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Такой уровень, как отмечалось в пояснительной записке к проекту постановления, будет соответствовать предельному нормативному уровню безопасности хозяйственных объектов и гидротехнических сооружений.

"Установить в 2021 году: максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал в период средней водности на отметках соответственно 457 и 456 м (в тихоокеанской системе высот). Максимальное значение уровня воды в озере Байкал в период большой водности (многоводный период) - на отметке 457,85 м ", - говорится в документе.

Согласно постановлению, минимальное значение уровня воды в Байкале в период малой водности утверждено на отметке 455,54 м. Как уточнялось в пояснительной записке, параметр позволит обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение населения и объектов промышленности в нижнем бьефе Иркутской ГЭС в период малой водности.