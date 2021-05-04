{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Значение максимального безопасного уровня воды в Байкале повысили на 85 см в 2021 году

Оно составляет 457,85 м

ИРКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Значение максимального уровня воды в озере Байкал в многоводный период в 2021 году установили на отметке 457,85 м - это на 85 см больше по сравнению с прошлым годом. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Такой уровень, как отмечалось в пояснительной записке к проекту постановления, будет соответствовать предельному нормативному уровню безопасности хозяйственных объектов и гидротехнических сооружений.

"Установить в 2021 году: максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал в период средней водности на отметках соответственно 457 и 456 м (в тихоокеанской системе высот). Максимальное значение уровня воды в озере Байкал в период большой водности (многоводный период) - на отметке 457,85 м ", - говорится в документе.

Согласно постановлению, минимальное значение уровня воды в Байкале в период малой водности утверждено на отметке 455,54 м. Как уточнялось в пояснительной записке, параметр позволит обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение населения и объектов промышленности в нижнем бьефе Иркутской ГЭС в период малой водности.

Теги
РоссияИркутская область
Денисова пещера на Алтае стала особо ценным объектом культурного наследия народов России
Власти Алтайского края вели работу по включению объекта в данный список с 2017 года. Новый статус пещеры поможет повысить интерес туристов к региону и его узнаваемость
Читать полностью