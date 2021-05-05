Жители малых городов впервые увидят авиашоу высшего пилотажа по случаю 300-летия Кузбасса

КЕМЕРОВО, 5 мая. /ТАСС/. Авиационная группа Военно-воздушных сил России "Стрижи" по случаю 300-летия начала промышленного освоения Кузбасса впервые выступит в регионе. Выступления включены в программу праздничных мероприятий на июль и пройдут сразу в пяти городах, чтобы их могли увидеть как можно больше жителей региона, сообщили ТАСС в министерстве транспорта Кузбасса.

"Мероприятие запланировано с участием пилотажной группы Военно-воздушных сил России "Стрижи" в количестве до шести самолетов. Полеты запланированы в воздушном пространстве пяти городов Кузбасса - Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Белова, Ленинска-Кузнецкого", - говорится в ответе. Летная программа сейчас уточняется.

Праздничная дата связана с 1721 годом, когда рудознатцем Михаилом Волковым были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Основные праздничные мероприятия в регионе запланированы на 6 июля.

В департаменте экономического развития Кемеровской области также добавили, что всего в рамках празднования юбилейной даты в регионе пройдут около 300 мероприятий международного, федерального и регионального уровней. Еще около 3 тыс. мероприятий пройдут в муниципалитетах.