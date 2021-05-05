В закрытом городе Красноярского края объявили день траура по погибшим в Бурятии туристам

КРАСНОЯРСК, 5 мая. /ТАСС/. День траура объявлен в среду в ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Зеленогорске по погибшим в Бурятии туристам. Об этом в среду сообщает мэрия города.

По информации администрации, погибли Владимир и Виталий Марчиных, Алексей Анопов, бывшие членами местного клуба спортивного туризма "Фирн". Двум туристам удалось спастись.

"Сегодня в Зеленогорске объявлен день траура. Отменены развлекательные мероприятия, приспущен флаг города", - говорится в сообщении. Администрация города выразила соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что туристы погибли при сходе лавины 3 мая в Тункинском районе Бурятии. В группе были пять человек, которые совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Двое мужчин уцелели, они откопали тело одного из спутников. Тела еще двух погибших нашли спасатели.