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На Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,5

Эпицентр располагался недалеко от границы с Казахстаном

ТАСС, 5 мая. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в среду в Республике Алтай неподалеку от села Беляши. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"[Землетрясение произошло] в 30 км от населенного пункта Беляши - это одноэтажные постройки, в основном деревянные здания. Местное население ощущало слабые точки. Нарушений инфраструктуры нет, жертв и разрушений нет. В донесении [указана] 4,5 магнитуда", - сообщили в пресс-службе.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло около 10:58 мск, его эпицентр располагался неподалеку от границы с Казахстаном.

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