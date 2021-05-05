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Добычу минеральной воды на Терсинском месторождении в Кузбассе начнет компания из Москвы

Источник законсервировали почти два года назад из-за отзыва лицензии у прежнего недропользователя

НОВОСИБИРСК, 5 мая. /ТАСС/. Московский научно-производственный концерн "Система" по итогам аукциона получил право на разработку единственного источника углекислых минеральных вод в Западной Сибири - Терсинского месторождения в Кемеровской области, которое было законсервировано почти два года назад из-за отзыва лицензии у прежнего недропользователя. Размер разового платежа за право пользования источником минвод составил 900 тыс. рублей, сообщил в среду начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин.

"Установить по результатам аукциона окончательный размер разового платежа за пользование недрами на участке Терсинское месторождение подземных минеральных вод в сумме 900 тыс. 900 рублей. Предоставить право пользования недрами с целью разведки и добычи подземных минеральных вод для розлива на Терсинском месторождении в Кемеровской области акционерному обществу "Научно-производственный концерн "Система" (г. Москва)", - сказал Партолин.

Месторождение было выставлено на торги по совместной инициативе Сибнедр и правительства Кузбасса. Балансовый запас углекислых минеральных вод на месторождении оценивается в 90 куб.м в сутки. Начальная цена участка составила 693 тыс. рублей. Кроме московской компании, за право пользования недрами боролся индивидуальный предприниматель Дмитрий Бондарев, но НПК "Система" предложил наибольшую цену. Пользоваться недрами компания сможет в течение 25 лет.

По условиям пользования устанавливается уровень допустимых потерь минеральных вод при добыче, это одно из ключевых требований к новому недропользователю. В июле 2019 года Сибнедра досрочно отозвали лицензию на разработку Терсинского месторождения у компании "МВМ", которая добывала и разливала ее под известным брендом "Терсинка". Сибнедра посчитали, что месторождение эксплуатируется нерационально, поскольку только 3% добытой воды разливалось в емкости, излишки же сбрасывались в реку Верхняя Терсь, что приводило к загрязнению водоема железом.

В ближайшее время НПК "Система" должен приступить к разработке проектной и технической документации. Официальный представитель компании Ольга Ласнова по итогам аукциона не уточнила сумму планируемых инвестиций в разработку месторождения, однако заверила, что недропользователь обладает необходимым объемом средств для развития минерального источника.

"Минеральная вода будет и в [свободной] продаже, и людям, если будем делать санаторий. У нас много мощностей, финансы позволяют и разрабатывать, и строительством заниматься", - сказала Ласнова, отметив, что конкретные планы по развитию месторождения будут утверждены после проектирования.

О месторождении

Терсинское месторождение находится в юго-восточной части кузнецкого Алатау и является единственным месторождением углекислых минеральных вод в Западной Сибири. Вода внесена в ГОСТ "Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые" в качестве самостоятельного типа. Природный минеральный источник был открыт при бурении скважины для разведки угля в 1967 году. Рядом с участком добычи воды находится Макарьевское угольное месторождение, однако, по оценке Сибнедр, это не повлияет на качество минеральной воды.

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