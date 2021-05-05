Врио главы Тувы назначил нового вице-премьера республики

ТАСС, 5 мая. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг назначил нового вице-премьера - министра экономики, им стал 34-летний Айдыс Сат, имеющий опыт работы в АНО "Агентство инвестиционного развития". Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Тувы.

7 апреля президент России Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Ховалыга. 26 апреля врио главы республики отправил в отставку правительства региона. Кабмин продолжит исполнять свои обязанности до формирования правительства нового состава.

"Айдыс Сат назначен заместителем председателя правительства Республики Тыва, а также возглавил Министерство экономики региона. Врио Владислав Ховалыг подчеркнул его опыт работы в федеральном агентстве инвестиционного развития и отметил, что он сможет применить современные механизмы в регионе, что даст новый толчок экономике", - сообщили в пресс-службе.

На представлении членам правительства Сат сказал, что приложит максимум усилий к развитию экономики и социальной сферы, а также к тому, чтобы их совместная работа принесла качественное изменение в жизни жителей республики. "В первую очередь необходимо провести обстоятельный анализ той работы, которая на сегодняшний день уже была произведена, определить те моменты, которые у нас буксуют либо не получаются. Будем предлагать новые решения. Это в том числе касается и индивидуальной программы социально-экономического развития - особое внимание обратим на те проекты, на которые у нас были направлены денежные средства и делается основная ставка", - сказал он.

Сат родился в городе Туране в 1987 году. В 2009 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ, прошел переподготовку в Тувинском государственном университете, в РАНХиГС при президенте РФ, в 2019 году - в Московском финансово-промышленном университете "Синергия". С 2016 года работал на руководящих должностях в министерстве экономики республики, в 2018 году назначен первым заместителем министра экономики. С 2020 года и до настоящего времени работал руководителем направления департамента формирования перечня проектных инициатив, начальником отдела учета проектных инициатив департамента инвестиционных проектов АНО "Агентство инвестиционного развития".