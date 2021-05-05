В Томской области возбудили уголовное дело после порчи баннеров ко Дню Победы

ТАСС, 5 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Северска Томской области за порчу баннеров ко Дню Победы. Об этом говорится в сообщении управления СК РФ по Томской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы ЗАТО "Северск", подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 3 мая девушка повредила четыре баннера движения "Бессмертный полк", посвященных Дню Победы и установленных возле одного из торговых центров Северска.